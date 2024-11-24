Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde görülen sağanak ilçenin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yakakent ilçesinin Uzunkız, Büyükkırık ve Sarıgöl mahallelerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.
Kar yağışı ile birlikte çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Yakakent'te Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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