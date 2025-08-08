Yakakent\'te Su Ürünleri OSB Kuruluyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde kurulacak olan Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili Bafra TSO Başkanı Serdal Sefa Kocabaş açıklamada bulundu.

Kocabaş, bu projenin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmaların hızla devam ettiğini duyurdu.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan dere ıslah çalışmaları, bölgedeki altyapı sürecinin tamamlanması ve yatırımcıların yerleşime geçebilmesi açısından son derece önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Kocabaş

" Yakakent OSB'nin, su ürünleri sektöründe verimliliği, sürdürülebilirliği ve ihracat kapasitesini artıracak. Yakakent OSB'nin bölgemize sağlayacağı katma değeri her platformda dile getirdik. DSİ'nin gerçekleştireceği dere ıslahı sayesinde, OSB alanının çevresel güvenliği sağlanacak" diye konuştu.