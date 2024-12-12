Yakakent\'te Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

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Samsun'un Yakakent ilçesinde, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Narko Alan uygulaması yapıldı.

Uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 1 adet esrarlı sigara ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca, alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne adli ve idari işlem uygulandı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, denetimlerin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini belirterek, vatandaşları uyuşturucu madde ve diğer suç unsurlarına karşı duyarlı olmaya davet etti.