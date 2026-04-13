Sürüş Alışkanlıkları Yakıt Tüketimini Nasıl Etkiliyor? Gizli Nedenler ve Ekonomik İpuçları

13.04.2026 15:00
Yakıt fiyatlarındaki artış, sürücülerin yakıt tüketimini etkileyen faktörlere daha fazla dikkat etmesini gerektiriyor. Sürüş tarzı, araç bakımı, lastik durumu ve klima kullanımı gibi alışkanlıklar yakıt ekonomisini belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Yakıt fiyatlarının artması, sürücülerin araçlarının yakıt tüketimini daha dikkatli takip etmelerine neden oldu. Ancak, yakıt tüketimini artıran faktörler yalnızca teknik unsurlarla sınırlı değildir; sürüş tarzı, araç bakımı, lastik durumu ve klima kullanımı gibi günlük alışkanlıklar da önemli rol oynar.

Ani hızlanma ve sert gaz kullanımı, motorun normalden daha fazla yakıt tüketmesine yol açar. Yumuşak ve kademeli hızlanma, yakıt ekonomisine katkı sağlar. Gereksiz rölanti süresi, özellikle uzun beklemelerde motoru kapatmamak, yakıt kaybına neden olur. Düşük lastik basıncı, yuvarlanma direncini artırarak tüketimi yükseltir; üreticinin önerdiği basınç değerlerine uymak önemlidir.

Gereksiz yük taşımak, aracın ağırlığını artırarak yakıt tüketimini etkiler. Klima ve elektrik tüketimi, motor gücünden pay alır; dengeli kullanım gereklidir. Yüksek devirde gereksiz vites kullanımı, manuel araçlarda tüketimi artırırken, otomatiklerde sakin sürüş modları tercih edilmelidir. Trafiği okumadan sürüş, ani fren ve gaz hareketleriyle verimsizliğe yol açar; akıcı sürüş yakıt ekonomisini destekler.

Motor bakımını ertelemek, kirli hava filtresi veya düzensiz yağ değişimi gibi faktörlerle verimliliği düşürür. Aerodinamik direnci artıran unsurlar, tavan barları veya açık camlar gibi, yüksek hızlarda tüketimi yükseltebilir. Özetle, küçük alışkanlıklar büyük fark yaratır; sert gaz, gereksiz rölanti ve düzensiz bakım bir araya geldiğinde tüketim artabilir. Bilinçli sürüş, düzenli bakım ve yük kontrolü, uzun vadede ciddi tasarruf sağlar.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Özgür Özel’den İsrail’li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik Özgür Özel'den İsrail'li Bakan Katz’a tepki: Tam bir hadsizlik
Tottenham’ın kaderi yine değişmedi Küme düşme tehlikesi daha da arttı Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı
Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi Dünyaca ünlü festivalde zılgıt tartışması: Sabrina Carpenter özür diledi

15:17
Galatasaray’ın yıldızına babasının yanında “Kocam“ dedi, olanlar oldu
Galatasaray'ın yıldızına babasının yanında "Kocam" dedi, olanlar oldu
14:55
Trump onay verdi İşte ABD’nin tehlikeli Hürmüz planı
Trump onay verdi! İşte ABD'nin tehlikeli Hürmüz planı
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:31
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
