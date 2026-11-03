Yaklaşık 29,2 milyon seçmen Güney Afrika'da yarın yerel seçimler için sandığa gidiyor

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde seçmenler, yerel yönetimleri belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek.

Ülkede kayıtlı yaklaşık 29,2 milyon seçmen, 4 Kasım'da yerel saatle 07.00'den itibaren oylarını kullanabilecek.

Ülke genelindeki yaklaşık 23 bin 700 seçim merkezinde gerçekleştirilecek oy verme işlemi, yerel saatle 21.00'de sona erecek.

Güney Afrika Seçim Komisyonu (IEC) verilerine göre, 257 belediyede toplam 10 bin 526 meclis üyeliği için 136 bin 790 aday yarışacak.

Seçimler kapsamında 8 büyükşehir, 44 ilçe ve 205 yerel belediyenin meclis üyeleri belirlenecek.

Yerel seçimlerde seçmenler, bağlı bulundukları seçim çevresinin temsilcisini ve belediye meclislerindeki siyasi parti dağılımını belirleyen oylarını kullanacak.

Büyükşehirlerde iki, diğer yerel belediyelerde ise ilçe meclislerini de kapsayacak şekilde üç ayrı oy pusulası kullanılacak.

Belediye başkanları ise seçimlerin ardından oluşacak belediye meclisleri tarafından belirlenecek.

ANC için kritik seçim

Güney Afrika'da 1994'te apartheid rejiminin sona ermesinin ardından 30 yıl tek başına iktidarda bulunan Afrika Ulusal Kongresi (ANC), 2024 genel seçimlerinde yüzde 40,18 oy oranında kalarak tarihinde ilk kez parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti.

Son kamuoyu araştırmaları, partinin seçmen desteğindeki gerilemenin devam edebileceğine işaret ediyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, eylül ve ekim aylarında ülke geneli kamuoyu araştırmalarında ANC'nin oy desteği ortalama yüzde 32, ana muhalefetteki Demokratik İttifakın (DA) ise ortalama yüzde 26 seviyesinde ölçüldü.

Anketler, ANC'nin ülkenin en büyük şehri Johannesburg, yasama başkenti Cape Town, yürütme başkenti Pretoria ve üçüncü büyük şehri Durban dahil birçok önemli kentte rakiplerinin gerisinde kaldığını gösteriyor.

Beyaz seçmenlerden güçlü destek alan DA, Cape Town, Johannesburg ve Pretoria'da yapılan anketlerde birinci parti olarak öne çıkıyor.

Durban'da ise eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın liderliğindeki Ulusun Mızrağı Partisi (MK) anketlerde ilk sırada bulunuyor.

Seçimlerin, 2024 genel seçimlerinin ardından koalisyon hükümetiyle yönetilmeye başlanan ülkede siyasi dengelerin geleceği açısından önemli bir gösterge olması bekleniyor.