Yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı Web Summit 2026, Lizbon'da kapılarını açtı - Son Dakika
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Yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı Web Summit 2026, Lizbon'da kapılarını açtı

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Yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı Web Summit 2026, Lizbon\'da kapılarını açtı
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Web Summit 2026, Portekiz'in başkenti Lizbon'da başladı ve yaklaşık 70 bin teknoloji yöneticisi, girişimci, yatırımcı ile politikacıyı ağırlıyor. Zirvede insansı robotlar, yapay zeka ve otomasyonun istihdama etkileri ele alınırken Çinli şirketler de yer alıyor.

LİZBON, 11 Kasım (Xinhua) -- Web Summit 2026 pazartesi günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da başladı.

Etkinliğe, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 70.000 teknoloji yöneticisi, girişimci, yatırımcı ve politikacı katılıyor.

Zirvede insansı robotlar, somutlaştırılmış yapay zeka, otonom yapay zeka ajanları ve endüstriyel uygulamaların yanı sıra yapay zeka yatırımlarının getirileri, yasal düzenlemeler ve otomasyonun istihdama etkileri gibi çeşitli konular ele alınacak.

Zirveye katılan Çinli şirketler arasında yapay zeka, robot teknolojileri ve akıllı mobilite alanlarında faaliyet gösteren Unitree Robotics, AgiBot, Galbot, ModelBest, Xiaomi, Tencent, XPeng, Aridge ve Pony.ai yer alıyor.

Web Summit Kurucusu ve CEO'su Paddy Cosgrave, Çin'in yapay zeka, robot teknolojileri, otomotiv ve enerji alanlarında kaydettiği hızlı ilerlemeye dikkat çekerek, geleceğin önde gelen teknoloji şirketlerinin giderek daha fazla Çin'den çıkacağını ve Çinli şirketlerin küresel teknolojik gelişime yön vermede giderek daha önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
Yapay ZekaTeknolojiPortekizEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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