Yakup Canbolat Ankara Valisi Oldu

05.05.2026 19:26
Yeni Vali Canbolat, Ankara'yı güçlendirmek için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

(ANKARA)- Yeni Ankara Valisi Yakup Canbolat, göreve başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada "Ankara'yı daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Aydın Valiliği'nden Ankara Valiliği'ne atanan Yakup Canbolat, göreve başladı.

Ankara Valiliği'nde açıklama yapan Canbolat, şunları kaydetti:

"Aziz başkentli hemşehrilerim, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve takdirleriyle atanmış olduğum Ankara Valiliği görevime bugün itibariyle başlamış bulunuyorum. Bu göreve layık görülmem vesilesiyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu önemli vazifeyi şahsıma tevdi eden devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum."

Cumhuriyetimizin başkenti, milli iradenin tecelligahı ve köklü devlet geleneğimizin merkezi olan Ankara'da görev yapmanın anlam ve ağırlığını derinden hissediyorum. Başkent olmanın ötesinde Ankara, kamu yönetiminin kalbi, bilim ve eğitimin öncüsü, sanayi ve teknolojinin geliştirdiği dinamik yapısıyla ülkemizin her alandaki ilerleyişine yön veren stratejik bir güç konumundadır. Bu yönüyle Ankara'ya hizmet etmek yalnızca bir şehre değil doğrudan doğruya Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak anlamı taşımaktadır.

Bu anlayışla hukukun üstünlüğüne esas alan, insan odaklı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşımla, tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışacağız. Temel hedefimiz, kamu hizmetlerinde etkinliği artırmak, memnuniyet düzeyini en üst seviyede çıkarmak ve Ankara'nın sahip olduğu potansiyeli her alanda daha ileriye taşımaktır.

Şehrimizin her köşesinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak değerlerimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Ankara'yı daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte kararlılıkla çalışacağız.

Ankara köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve stratejik konumuyla yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda milletimizin istikbaline yön veren kadim bir merkezdir. Kurtuluş Savaşı'nın idare edildiği, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, bu müstesna şehir, geçmiş ile geleceğin buluştuğu, milli birlik ve beraberliğimizin en güçlü şekilde hayat bulduğu bir irade merkezidir. Vesileyle üstlendiğim görevin ülkemiz ve başkentimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Tüm hemşehrilerime en içten selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
