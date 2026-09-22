Yalan Haberler Hakkında Diyalog 4.0 Forumu Moskova'da 80 ülkeden katılımla başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, "Yalan Haberler Hakkında Diyalog 4.0" Uluslararası Forumu düzenlendi.

Rus haber ajansı TASS ve "Diyalog Bölgesi" Merkezinin Moskova'daki "Rusya" Ulusal Merkezi'nde düzenlediği etkinliğe, 80 ülkeden yaklaşık 2 bin uzman katıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) üyesi haber ajanslarının temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran da yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, etkinliğin açılış törenine mesaj gönderdi.

Forumun önemine işaret eden Putin, yapay zekanın hızla yayılmasının bilgi ve iletişim alanında ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti.

Putin mesajında, "Bu nedenle, bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına, dijital risklerle mücadeledeki etkinliğin artırılmasına yönelik modern standart ve kuralların oluşturulması çok önemli. Forumda alınacak kararların karşılık göreceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

"Batı'daki Rus kültür merkezlerine baskı kuruluyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, açılış konuşmasında Batılı ülke ve basın kuruluşlarının Rusya'ya yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

Batı'daki Rus kültür merkezlerine baskı kurulduğunu belirten Lavrov, daha önce Almanya'da "Rus Evi" Kültür ve Bilim Merkezi'nin kapatıldığını anımsattı.

Lavrov, "Bu da bir mücadele türü. Kültürün engellenmesi, Rusya'nın birçok ülke gibi tüm alanlarda geleneksel değerleri savunduğunu gösteriyor. Batı ise bunu liberal değerlerle bağdaşmayan bir çizgi olarak değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın sivil altyapılarına ve sivillere yönelik "terör saldırıları" düzenlediğini vurgulayan Lavrov, Batı'nın bu tür eylemlere göz yumduğunu söyledi.

Forumun genel oturumunda, TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov'un yanı sıra "Diyalog Bölgesi" Merkezi Genel Müdürü Vladimir Tabak, Vietnam Haber Ajansı (VNA), Kuveyt Haber Ajansı (KUNA) ve Malezya'nın haber ajansı "BERNAMA" temsilcileri de konuşma yaptı.