Yalan Haberler Hakkında Diyalog 4.0 Forumu Moskova'da 80 ülkeden katılımla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalan Haberler Hakkında Diyalog 4.0 Forumu Moskova'da 80 ülkeden katılımla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Yalan Haberler Hakkında Diyalog 4.0 Forumu'na 80 ülkeden yaklaşık 2 bin uzman katıldı. Putin mesajında yapay zekanın bilgi ve iletişim alanında ciddi tehditler oluşturduğunu, forum kararlarının karşılık göreceğini umduğunu belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, "Yalan Haberler Hakkında Diyalog 4.0" Uluslararası Forumu düzenlendi.

Rus haber ajansı TASS ve "Diyalog Bölgesi" Merkezinin Moskova'daki "Rusya" Ulusal Merkezi'nde düzenlediği etkinliğe, 80 ülkeden yaklaşık 2 bin uzman katıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) üyesi haber ajanslarının temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran da yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, etkinliğin açılış törenine mesaj gönderdi.

Forumun önemine işaret eden Putin, yapay zekanın hızla yayılmasının bilgi ve iletişim alanında ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti.

Putin mesajında, "Bu nedenle, bilgilerin gizliliğinin sağlanmasına, dijital risklerle mücadeledeki etkinliğin artırılmasına yönelik modern standart ve kuralların oluşturulması çok önemli. Forumda alınacak kararların karşılık göreceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

"Batı'daki Rus kültür merkezlerine baskı kuruluyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, açılış konuşmasında Batılı ülke ve basın kuruluşlarının Rusya'ya yönelik yaklaşımını değerlendirdi.

Batı'daki Rus kültür merkezlerine baskı kurulduğunu belirten Lavrov, daha önce Almanya'da "Rus Evi" Kültür ve Bilim Merkezi'nin kapatıldığını anımsattı.

Lavrov, "Bu da bir mücadele türü. Kültürün engellenmesi, Rusya'nın birçok ülke gibi tüm alanlarda geleneksel değerleri savunduğunu gösteriyor. Batı ise bunu liberal değerlerle bağdaşmayan bir çizgi olarak değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın sivil altyapılarına ve sivillere yönelik "terör saldırıları" düzenlediğini vurgulayan Lavrov, Batı'nın bu tür eylemlere göz yumduğunu söyledi.

Forumun genel oturumunda, TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov'un yanı sıra "Diyalog Bölgesi" Merkezi Genel Müdürü Vladimir Tabak, Vietnam Haber Ajansı (VNA), Kuveyt Haber Ajansı (KUNA) ve Malezya'nın haber ajansı "BERNAMA" temsilcileri de konuşma yaptı.

Kaynak: AA
Vladimir PutinDış PolitikaUluslararasıYapay ZekaTeknolojiMoskovaGüncelRusyaMedyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!
AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar
Eskişehir’de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi Eşine kesilen ceza 350 bin lira Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi! Eşine kesilen ceza 350 bin lira
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
16:27
Okan Buruk’tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
Okan Buruk'tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
15:53
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
15:43
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
14:59
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 16:38:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Yalan Haberler Hakkında Diyalog 4.0 Forumu Moskova'da 80 ülkeden katılımla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement