Yalancı bahara aldanan badem ağaçları çiçek açtı
Üretici don endişesi yaşıyor
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sıcak havaların yüzünü göstermesi badem ağaçlarının erken çiçek açmasına neden oldu.
İlçede ve bazı köylerinde güneşli günler yaşanırken hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle badem ağaçları çiçek açtı. Şubat ayının sonunda ve mart ayının başında bademlerin çiçek açması çiftçileri şaşırttı. Çiftçiler, erken açan çiçeklerin bademlere zarar vermesinden endişe ediyor.
Çiftçilerden Süleyman Öner, bu sene badem ağaçlarının çok erken açtığını, şubat ayında rastladıkları bir durum olmadığını şaşırdıkları duruma yalancı baha dediklerini söyledi. Durumun çiftçiler için iyi olmadığını ifade eden Öner, "Nedenini soracak olursanız bu, bizim bölgede mart sonuna kadar da don düştüğü görülmüştür ve hatta bazen kar yağışı bile olmuştur. Haliyle don düştüğü zaman bu çiçekler kuruyup gidecek, bundan dolayı bademlerden bu sene iyi bir verim alamayacağız. Bu durumla şimdiye kadar karşılaşmamışız, tedirginiz. Çiçekler, normalde nisan ayında açardı ve birkaç sene önce iyi verim alabiliyorduk. Son birkaç senedir yeterince verim alamıyoruz" dedi.
Engin Kaynak ise tedirgin olduklarını, badem ağaçlarının mart sonu, nisan başında açtığını dile getirdi.
Havanın bir haftadır sıcak olmaya başladığına değinen Kaynak, "Bahara aldanarak çiçekler açtı. Normalde şu an bu ayda çiçeklerini açmaması gerekirdi. Çünkü burada mart ayında sürekli kar yağar. Ardından don olayı yaşanıyor ve don olayı olduğundan dolayı çiçeklere zarar veriyor. Bu yüzden iyi bir verim alamıyoruz" ifadelerini kullandı.
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