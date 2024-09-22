Yalda Moaiery: Fotoğrafla Kadınların Hikayesini Anlatmak - Son Dakika
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Yalda Moaiery: Fotoğrafla Kadınların Hikayesini Anlatmak

Ödüllü foto muhabiri Yalda Moaiery, 'Istanbul Photo Awards'tan bahsederek kadınların sorunlarına dikkat çekti.

22.09.2024 21:16
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Ödüllü foto muhabiri Yalda Moaiery, "Istanbul Photo Awards"un gazeteciler için küresel anlamda büyük önem taşıyan iyi yarışmalardan biri olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışmasında hikaye portre kategorisinde 2020 yılında üçüncülük ödülünü kazanan Moaiery, "Bu, tüm dünyada özellikle de İranlı fotoğrafçılar için çok önemli bir yarışma." dedi.

Moaiery, ayrıca "Bu, foto muhabirleri için Orta Doğu'daki en iyi yarışmalardan biri." diye konuştu.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarışmayı kazandıktan sonra foto muhabiri olma serüvenine ilişkin konuşan Moaiery, "insanların acılarını ve kederlerini" objektifinden dünyaya yansıtmak istediğini dile getirdi.

Moaiery, dünyanın her yerinde süren savaşları göstermek için dünya çapında etkili hikayeler anlatmaya çalıştığını belirtti.

"Benim hikayem aslında yerel bir hikayeydi" diyen Moaiery, dünya genelinde pek çok insanın hikayesinden bir parça bulduğunu ve bunun böylece dünya çapında bir hikayeye dönüştüğünü ifade etti.

Moaiery, kadın bir foto muhabiri olarak fotoğraflarında dünyanın dört bir yanındaki kadınların karşılaştığı sorunlara odaklanmaya çalıştığını anlatarak, "Belki de cinsiyetimden dolayı onların acısı benim acım. Onların sorunlarını, onların meselelerini dünyaya göstermek istiyorum." dedi.

Bu konuda yalnız olmadığının altını çizen Moaiery, dünyanın dört bir yanında "kadınların her yerde ne kadar çok sorun yaşadığını göstermek isteyen" kadın foto muhabirleri bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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