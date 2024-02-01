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Yalıhüyük'te kamu çalışanları öğle yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Yalıhüyük'te kamu çalışanları öğle yemeğinde bir araya geldi

Yalıhüyük\'te kamu çalışanları öğle yemeğinde bir araya geldi

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sağır, hükümet konağında düzenlenen geleneksel arabaşı etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şeflerinden Ramazan Kaya ise her yıl kar yağışı ile bu geleneği sürdürdüklerini belirtti.

01.02.2024 13:17
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Yalıhüyük'te kamu çalışanları öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kaymakam Muhammed Sağır, hükümet konağında düzenlenen programda geleneksel arabaşı etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şeflerinden Ramazan Kaya da "Bu yıl da mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Her yıl kar yağışı ile bu geleneği sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yalıhüyük'te kamu çalışanları öğle yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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