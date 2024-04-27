Yalıhüyük'te Minik Eller, Büyük Hayaller Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalıhüyük'te Minik Eller, Büyük Hayaller Etkinliği

Yalıhüyük\'te Minik Eller, Büyük Hayaller Etkinliği

Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Minik Eller, Büyük Hayaller' etkinliği, Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere türküler söylendi, hikayeler anlatıldı ve ikramlarda bulunuldu. Halk Eğitim Müdürü Niyazi Avcı, çocukların eğlenerek öğrenmelerinin keyifli olduğunu belirtti.

27.04.2024 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalıhüyük'te öğrencilere yönelik "Minik Eller, Büyük Hayaller" etkinliği yapıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Geleceğimiz Olan Çocuklarla Buluşuyor" temasıyla Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu ve İlkokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Müdürü Niyazi Avcı, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın eğlenerek öğrendiklerini görmek bizim için de çok keyifli. Biz de onlarla beraber çocuk oluyoruz ve bazen onlardan da yeni şeyler öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, öğrencilere türküler söylendi, hikayeler anlatıldı ve ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

Yalıhüyük, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te Minik Eller, Büyük Hayaller Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
08:59 Attığı gol kaderini değiştirdi Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler yorumu Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu
08:37 Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor İşte MEB’in açıkladığı yeni müfredatın detayları Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları
08:23 İYİ Parti’de kurultay günü: Akşener’in koltuğu için 4 aday yarışıyor İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor
16:45 Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun! Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında
11:17 Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:26 Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi’nde sunum yaptı Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi'nde sunum yaptı
10:25 FATİH’te Bir Kadın Sevgilisini Küfür Ettiği İddiasıyla Öldürdü FATİH'te Bir Kadın Sevgilisini Küfür Ettiği İddiasıyla Öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 11:29:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yalıhüyük'te Minik Eller, Büyük Hayaller Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement