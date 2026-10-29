Yalova Armutlu\'da Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü kapalı salonda kutlandı

Yalova Armutlu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kapalı salonda kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova Armutlu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü töreni Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Olumsuz hava nedeniyle kapalı spor salonuna taşınan etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu ve kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Armutlu Kaymakamı Erinç Demir ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan anıta çelenk sundu.
Protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Demir, makamında düzenlenen törende bayram tebriklerini kabul etti.
İlçe stadyumunda yapılması planlanan resmi kutlama programı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Armutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Vatandaşların ve öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sundu. Bando eşliğinde marşların seslendirildiği etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kutlamalar, öğrencilerin geçit töreniyle sona erdi.
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