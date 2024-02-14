Yalova Belediyesi YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak

Yalova Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretleri belediye tarafından karşılanacak.
YKS'ye girecek olan öğrencilerin sınav ücretlerinin karşılanacağı protokol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe tarafından imzalandı.
Başkanlık makamındaki imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Tutuk, il merkezinde öğrenim gören ve YKS'ye girecek 12'nci sınıf öğrencilerinin yararlanacağını ifade etti.
Tutuk, "Sınav ücretlerini Yalova Belediyesi olarak biz karşılayacağız. 25 lisede 1980 öğrencimize yapmış olduğumuz bu uygulamanın, bu jestin gençlerimize moral olacağını düşünüyoruz. Ayrıca öğrencilerimize girecekleri sınavda başarılar diliyorum. Unutmasınlar ki öğrencilerimizin her zaman yanlarında Mustafa ağabeyleri olacak. Ben onlara buradan sesleniyorum, gençler Yalova sizlerle güzel. Sınavda başarılar." diye konuştu.
Yalova Belediyesinin her zaman eğitim ve öğretim camiasına destek verdiğini belirten Akmeşe ise böyle bir uygulamanın Yalova'da ilk kez yapıldığını ifade etti.
Belediyenin eğitim teşkilatına, bileşenleri ve öğrencilerine hizmet etme konusunda üstün gayret sarf ettiğini aktaran Akmeşe, şöyle konuştu:
"Bu uygulama ile sınav ücretlerini protokol öncesi yatırmış olan öğrencilerimiz, makbuzlarını ibraz etmeleri durumunda vermiş oldukları ücretleri tekrar geri alabilecekler. Bu da Yalova'da ilk defa yapılıyor ve bu Sayın Mustafa Tutuk'un vesilesiyle olan bir girişimdir. Burada sizlerin huzurunda Başkanımız Mustafa Tutuk'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."
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