Yalova Belediyesi YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova Belediyesi YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak

Yalova Belediyesi YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak

Yalova Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretleri belediye tarafından karşılanacak. Protokol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe tarafından imzalandı. Yalova Belediye Başkanı Tutuk, il merkezinde öğrenim gören ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerinin yararlanacağını belirtti. Bu uygulama ile öğrenciler, sınav ücretlerini geri alabilecekler.

14.02.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretleri belediye tarafından karşılanacak.

YKS'ye girecek olan öğrencilerin sınav ücretlerinin karşılanacağı protokol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe tarafından imzalandı.

Başkanlık makamındaki imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Tutuk, il merkezinde öğrenim gören ve YKS'ye girecek 12'nci sınıf öğrencilerinin yararlanacağını ifade etti.

Tutuk, "Sınav ücretlerini Yalova Belediyesi olarak biz karşılayacağız. 25 lisede 1980 öğrencimize yapmış olduğumuz bu uygulamanın, bu jestin gençlerimize moral olacağını düşünüyoruz. Ayrıca öğrencilerimize girecekleri sınavda başarılar diliyorum. Unutmasınlar ki öğrencilerimizin her zaman yanlarında Mustafa ağabeyleri olacak. Ben onlara buradan sesleniyorum, gençler Yalova sizlerle güzel. Sınavda başarılar." diye konuştu.

Yalova Belediyesinin her zaman eğitim ve öğretim camiasına destek verdiğini belirten Akmeşe ise böyle bir uygulamanın Yalova'da ilk kez yapıldığını ifade etti.

Belediyenin eğitim teşkilatına, bileşenleri ve öğrencilerine hizmet etme konusunda üstün gayret sarf ettiğini aktaran Akmeşe, şöyle konuştu:

"Bu uygulama ile sınav ücretlerini protokol öncesi yatırmış olan öğrencilerimiz, makbuzlarını ibraz etmeleri durumunda vermiş oldukları ücretleri tekrar geri alabilecekler. Bu da Yalova'da ilk defa yapılıyor ve bu Sayın Mustafa Tutuk'un vesilesiyle olan bir girişimdir. Burada sizlerin huzurunda Başkanımız Mustafa Tutuk'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova Belediyesi YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:12:07. #1.13#
SON DAKİKA: Yalova Belediyesi YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement