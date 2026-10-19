Yalova Çınarcık\'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü\'nde iki muhtar Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu

Yalova Çınarcık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde iki muhtar Atatürk Anıtı'na çelenk sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova Çınarcık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi; törende iki muhtar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Şenköy Köyü Muhtarı Ersin Parlak günün anlamına ilişkin konuşma yaptı, ardından katılımcılar Çınaraltı Aile Çay Bahçesi'nde buluştu.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Çınarcık Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kırıcı, ilçe kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Hasanbaba Mahalle Muhtarı Ünsal Coşgun ile Ortaburun Köyü Muhtarı Fırat Tanrıkulu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çelenk sunumunun ardından Şenköy Köyü Muhtarı Ersin Parlak, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Tören sonrası muhtarlar ve katılımcılar, Çınaraltı Aile Çay Bahçesinde bir araya geldi.
Kaynak: AA
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