Yalova Çınarcık'ta barakada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi Ergenekon sırtlarında bir barakada gece saatlerinde yangın çıktı. Esenköy Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışması yaptı; yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alana yakın bölgede bulunan barakada çıkan yangın söndürüldü.
Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesi Ergenekon sırtlarında bulunan barakada gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeye bir şekilde yangın çıktı.
Belde merkezinden de görülebilen yangına müdahale eden Esenköy Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldığı yangını söndürerek soğutma çalışmasını tamamladı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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