Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı

Yalova\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı
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Yalova Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Vali Usta, birlik ve beraberlik mesajı vererek, şehitlere rahmet diledi ve Cumhuriyetin ikinci yüzyılında büyük Türkiye hedefine vurgu yaptı.

Yalova Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Şaban Temüge Mesleki ve Uygulama Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türk milletinin geçmişte de yüz binlerce isimsiz kahraman çıkarmayı her zaman başardığını belirten Usta, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu ifadeleri aziz milletimizin karakterini anlatmaya yeter; 'Türk milleti yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklali yaşamanın gereği saymış bir millettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.' Bu dün böyleydi, bugün de böyledir. Sonsuza dek de böyle olacaktır inşallah." dedi.

Usta, 30 Ağustos sabahı Dumlupınar'da, Çanakkale'de, Sakarya'da güneşin bir başka doğduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güçlü ve büyüyen Türkiye yolunda Çanakkale'deki gibi dirayetli, Sakarya'daki gibi inançlı, Dumlupınar'daki gibi azimli olan yeminimiz var, imanımız var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yürürken birliğimizi hassasiyetle korumalıyız. Daha muteber, müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyelim, tuzaklara düşmeyelim. Bu toprakların her rengi, her sesi, her tınısı bizimdir. Farklılıklarımız eksikliğimiz değil, aksine en büyük zenginliğimizdir."

Eşi Şerife Şengül Usta ile davetlileri karşılayan Vali Usta, protokol üyelerinin katılımıyla Zafer Bayramı pastasını kesti.

Programa AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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