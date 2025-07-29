Yalova'da 45 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Yalova'da 45 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Yalova\'da 45 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
29.07.2025 21:19
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Yalova'da 45 işçi, aynı yemek firmasından yedikleri öğle yemeği sonrası hastaneye başvurdu.

YALOVA'da farklı firmalarda çalışan 45 işçi yedikleri öğle yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Bu firmalara aynı yemek şirketinin yemek verdiği öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yalova'da farklı firmalarda çalışan 45 işçi yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan işçilerin yediği yemeklerin aynı yemek şirketi tarafından verildiği belirlendi. Olayın ardından Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, hastaneye başvuran kişilerin farklı sektörlerde 4 firmanın çalışanları olduğu ve aynı yemek firmasından yemek aldıklarının tespit edildiği belirtildi. Hastaneye başvuran işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan incelenmek söz konusu yemekten numune alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da 45 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da 45 İşçi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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