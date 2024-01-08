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Yalova'da 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'ya getirileceği ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı. Yapılan aramada, 5 kilogram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve tabanca ile 7 fişek ele geçirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca başka bir olayda ise 613 uyuşturucu hap ele geçirilerek şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yalova\'da 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
08.01.2024 - 14:21,
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Yalova'da bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çevre illerden temin edilen uyuşturucunun Yalova'ya getirileceği ihbarı üzerine bir otomobili takibe aldı.

Sürücüsü kaçan otomobilde yapılan aramada, 5 kilogram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

Ekipler kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan bir otomobilde 613 uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili K.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yalova'da 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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