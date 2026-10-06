Yalova'da 80 yaşındaki Alzheimer hastası termal dronla dereye düşmüş halde kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da 80 yaşındaki Alzheimer hastası termal dronla dereye düşmüş halde kurtarıldı

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Yalova\'da 80 yaşındaki Alzheimer hastası termal dronla dereye düşmüş halde kurtarıldı
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Yalova'da kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası, ormanda termal dronla yapılan aramada dereye düştüğü belirlenerek kurtarıldı. Sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından yaralı kurtarılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YALOVA'da kaybolan Alzheimer hastası Hikmet S. (80) ormanda termal dronla yapılan aramada dereye düştüğü tespit edilerek kurtarıldı.

Yakınları, dün akşam saatlerinde Hikmet S.'nin Paşakent Mahallesi'ndeki evinde olmadığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma ve YSAK ekipleri sevk edildi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Hikmet S. için 3 arazi aracı, 1 termal dron ve 10 personelle arama çalışması başlatıldı. Termal dronla yapılan aramada Hikmet S.'nin ormada dereye düştüğü tespit edildi. Ekipler Hikmet S.'yi, sarp arazide yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından yaralı halde kurtardı.

UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hikmet S. sağlık ekiplerine teslim edilirken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yalova'da 80 yaşındaki Alzheimer hastası termal dronla dereye düşmüş halde kurtarıldı - Son Dakika
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