Yalova\'da Abartılı Egzoz Kullananlara Cezalar Verildi

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Yalova'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, abartılı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 33 motosiklet ve otomobil sürücüsüne para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Nisan-20 Mayıs'ta il genelinde yaptıkları denetimlerde abartılı egzozlarla çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 33 motosiklet ve otomobil sürücüsüne işlem uyguladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi (Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması) uyarınca sürücülere 212 bin 487 lira trafik idari para cezası uygulanıp araçlar trafikten menedildi.