Yalova\'da Aile Etkinlikleri Düzenlendi

Yalova'da, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile ile Gün Batımında Masal Günü" ve "Aile Film Gecesi" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Yalova Belediyesi ve Türk Kızılayı Yalova Şubesi işbirliğiyle Sahil Anıt Alanı'nda düzenlenen programda masal anlatıcısı Birgül Samurzirek eşliğinde çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Masal programının ardından aileler, açık hava sinema gösteriminde "Küçük Prens" filmini izledi.

Etkinlik sırasında katılımcılara yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.