Yalova\'da Altay Kar Fırtınası Etkili Oluyor

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Sibirya üzerinden gelen 'Altay' kar fırtınası, Yalova'ya ulaştı. Kent merkezinde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar karın tadını yürüyüş yaparak çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, öğle saatlerinde kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yoğun yağışın etkili olduğu yüksek kesimler beyaza bürünürken, kent merkezinde yağış aralıklarla sürüyor. Kar yağışının tadını bazı vatandaşlar yürüyerek çıkartırken, bazıları da telefonlarından özçekim yaparak o anları ölümsüzleştirdi. Kar yağışın akşam saatlerinde kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,