Yalova'da Altın Gasbeden 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da Altın Gasbeden 2 Kişi Tutuklandı

Yalova\'da Altın Gasbeden 2 Kişi Tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kadının altınlarını gasbeden, biri suça sürüklenen çocuk 2 kişi tutuklandı. Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının iki altın bileziğinin 2 kişi tarafından gasbedilmesi olayını aydınlatmak için çalışma yürüttü. Bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen ekipler, olayın faillerinin S.B. ile suça sürüklenen bir çocuk olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda, şüpheliler suçtan elde ettikleri 60 bin lira nakit parayla gözaltına alındı. Ele geçirilen nakit para mağdur kadına teslim edilirken, ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılan S.B. ve suça sürüklenen çocuk şüpheli tutuklandı.

21.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:20
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kadının altınlarını gasbeden, biri suça sürüklenen çocuk 2 kişi tutuklandı.

?Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının iki altın bileziğinin 2 kişi tarafından gasbedilmesi olayını aydınlatmak için çalışma yürüttü.

Bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen ekipler, olayın faillerinin S.B. ile suça sürüklenen bir çocuk olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda, şüpheliler suçtan elde ettikleri 60 bin lira nakit parayla gözaltına alındı.

?Ele geçirilen nakit para mağdur kadına teslim edilirken, ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılan S.B. ve suça sürüklenen çocuk şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çınarcık, Yalova, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Altın Gasbeden 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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