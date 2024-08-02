Yalova'da annesiz kalan peçeli baykuş yavruları doğal ortamlarına kavuşturuldu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde annesiz kalınca Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne getirilerek bakılan 3 peçeli baykuş yavrusu, doğal ortamlarına yeniden kavuşturuldu.
İlçede yaklaşık 2 ay önce ihbar üzerine bölgeye giden DKMP Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri, anneleri ölmüş 3 peçeli baykuşu tespit etti.
Kuşları koruma altına alan görevliler, veteriner hekimler denetiminde 2 ay boyunca özenle baykuşların muayene, besleme ve bakımlarını gerçekleştirdi.
Rehabilitasyon sürecinde gözetim altında tutulan baykuşların yuvalarına bırakılan fotokapanla bireysel gelişimleri de özenle izlendi.
Gelişim süreçlerini sağlıklı tamamladıktan sonra doğada yaşayabilecek duruma gelen peçeli baykuşlar, ekipler tarafından tekrar yaban hayatıyla buluşturuldu.
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