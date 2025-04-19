Yalova'da Balıkçı Barınağındaki Çökmeye İnceleme

Yalova'da çökme yaşanan balıkçı barınağında inceleme

YALOVA - Yalova Merkez Balıkçı Barınağı'nda uzun yıllardır devam eden çökmeyle ilgili Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası inceleme gerçekleştirdi.

Kent merkezinde bulunan ve uzun yıllardır yavaş yavaş çöken balıkçı barınağında teknik heyetiyle inceleme yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Ozan Burak Cangir, daha sonra ise mevcut yapının durumunu değerlendirdi. Teknik incelemeyle ilgili bir rapor hazırlayacaklarını kaydeden Cangir, "Buradaki deformasyonlar, çatlamalar, gerilmelerle ilgili bir teknik incelemede bulunduk. Zaten oda olarak 2017 yılından beri takip ettiğimiz, hareketleri gördüğümüz bir bölge burası. 2017 yılından şimdiye kadar kaymaların ilerlemesiyle ilgili çeşitli veriler topluyorduk. Bugün de son incelemeyi yaptıktan sonra bir açıklama yapma ihtiyacı doğdu. Malum yıllar önce kıyı dolgusu doldurulmuş, parklar, otoparklar gibi yerler halka kazandırılmış bir bölge burası. Zaman içinde denizel etki, bir yandan da ekonomik ömrünü tamamlamış bir dolgu yapısı, kıyının vermiş olduğu suyun gelişiminin de etkisiyle dolgunun boşalmasıyla yer yer oturmalar, yanal kaymalar mevcut sahada. İskelenin bağlantı kısımlarında da çok ciddi bir kayıp var" dedi.

Cangir, 2016-2017 yılındaki gözlemelerde çökmenin ilerleyeceğinin ön görüldüğünü belirterek, "Burada sadece dolgunun oturması, kayması sıkıntı değil. Burada ciddi bir mühendislik jeolojisi problemi var. Mühendislik jeolojisi alanında incelenmelidir. Bir kere zemin etüdü, sondajının belirlenmesi, jeofizik ölçümle bir zemin profili çıkarılması ve daha sonra geoteknik anlamda, nasıl bir çözüm üretileceğine dair bu bilgiler ışığında, artık kaç kolon, mini kazıkla, benzeri veya kontrollü dolgu yenilemesi olabileceği tartışılmalıdır. Mutlaka bu tuzlu su girişimiyle ilgili alt tarafta, dolgu kısımlarından drenaj sistemlerinin kurulması oldukça önemli. Oda olarak teknik ekibimizle yaptığımız ön inceleme sonucu vardığımız sonuçlar bunlar" ifadesini kullandı.