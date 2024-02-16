Yalova'da çıkan yangında bir apartman dairesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Yalova'da çıkan yangında bir apartman dairesi kullanılamaz hale geldi

Yalova\'da çıkan yangında bir apartman dairesi kullanılamaz hale geldi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan bir apartmanın 5. katındaki dairede çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edilirken, daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.02.2024 13:55  Güncelleme: 13:58
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde çıkan yangında bir apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Kocadere köyü Damla Sokağı'nda bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

Kundaklama sonucu çıkarıldığı iddia edilen yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Dairenin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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