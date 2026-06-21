Yalova'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu R.E.K. ile S.K, M.İ. ve A.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.İ. tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla, A.S. ifadesinin ardından salıverildi.

Yabancı uyruklu R.E.K'nin sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildiği belirtildi.