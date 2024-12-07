Yalova'da DEAŞ Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Yalova'da DEAŞ Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Yalova\'da DEAŞ Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

07.12.2024 19:09  Güncelleme: 19:12
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YALOVA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgününe yönelik sürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları iş birliğiyle yapılan çalışmalarda; Yalova'da eylem hazırlığında olan şüpheliler ile örgüte katılmak isteyen kişiler takibe alındı. Polis, 29 Kasım'da takibe alınan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 17 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 tabanca, 3 av tüfeği, kama, büyük kılıç, av tüfeği fişeği, askeri kamuflaj malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan hakkında yakalama kararı bulunan 3 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber: Zehra BAYKAL - Kamera: YALOVA/(DHA

Kaynak: DHA

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