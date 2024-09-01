Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubay, tören alanında kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı - Son Dakika
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Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubay, tören alanında kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı

Yalova\'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubay, tören alanında kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı

Yalova'da düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, astsubay çavuş Yusuf Ateş, kız arkadaşı Hurenur Eroğlu'na sürpriz bir şekilde evlilik teklif etti. Eroğlu, teklifi kabul ederek nişan yüzüğünü tören alanında taktı.

01.09.2024 11:20
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YALOVA'da, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni, evlilik teklifi sürprizine sahne oldu. 134'üncü dönem mezunları arasında yer alan Astsubay Çavuş Yusuf Ateş (20), kız arkadaşı Hurenur Eroğlu'na (20) tören alanında evlilik teklifinde bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni, dün Yalova'nın Altınova ilçesindeki Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Yalova Valisi Hülya Kaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı'nın katıldığı törende, 8'i Kuzey Kıbrıs, 8'i Libya ve 8'i Senegalli olmak üzere toplamda 496 öğrenci diplomalarını alıp, ant içti. Törenin ardından alana alınan aileler, mezun olan çocuklarıyla kucaklaştı. 134'üncü dönem mezunlarından Astsubay Çavuş Yusuf Ateş ise kız arkadaşı Hurenur Eroğlu'na evlilik teklifinde bulundu. 'Evet' yanıtını alan astsubay, müstakbel eşinin parmağına nişan yüzüğünü de tören alanında taktı.

Evlilik teklifi karşısında şaşırdığını söyleyen Hurenur Eroğlu, sürpriz olduğunu ve çifte heyecan yaşadığını söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubay, tören alanında kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mezunu astsubay, tören alanında kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı - Son Dakika
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