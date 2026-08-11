Yalova\'da Dolandırıcılık Operasyonu

Yalova merkezli dolandırıcılık soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve toplam değeri 4,5 milyon lira olan ziynet eşyaları ile dövizi elden teslim alarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu 4 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı.

Yalova'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.