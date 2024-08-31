Yalova'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika
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Yalova'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı

Yalova\'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı

Yalova'da düğün konvoyu içerisinde yer alan bir otomobildeki damat ve gelin, ellerine aldıkları tabancayla havaya rastgele ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, gelin ve damadı yakalamak için çalışma başlattı.

31.08.2024 12:33
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YALOVA'da düğün konvoyu içerisinde yer alan otomobildeki damat M.K. (28) ile yanında oturan gelin D.K (26), ellerine aldıkları tabanca ile havaya rastgele ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yalova'da davul zurna eşliğinde oynanıp, yakılan meşaleler arasında babaevinden alınan D.K., otomobili kullanan damat M.K.'nin yanına oturdu. Oluşturulan düğün konvoyunun önündeki otomobilde bulunan gelin ve damat, Termal yolu üzerinde araçtan çıkardıkları tabancalarla aynı anda havaya rastgele ateş etti. Gelin ateşlediği silahı iki eliyle tutarken, damat bir eli ile direksiyonu kullandı, bir eliyle de tabanca ile ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından polis, gelin ile damadı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, 3-sayfa, Yalova, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika
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