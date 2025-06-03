Yalova'da dağ yolundan ilerlerken kontrolünü kaybeden otomobilin 4 metre yükseklikten düşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dağ yolunda ilerleyen H.B. (69) yönetimindeki 06 EDU 718 plakalı elektrikli otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından yola düştü.
Yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan Yalova- Armutlu kara yoluna düşerek takla atan araçtaki sürücü ile beraberindeki Ş.K. (59) hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da Elektrikli Araç 4 Metreden Düştü - Son Dakika
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