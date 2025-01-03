Yalova'da Eşini İtmekten Müebbet Ceza

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Yalova'nın Altınova ilçesinde geçen yıl eşini yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Erdal Necip S, eşi Semiha S'nin ailesi, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen Semiha S'nin annesi Selma Dursun, sanık avukatının verdiği 15 sayfalık savunmada sürekli kızının hasta olduğu ifadelerinin bulunduğunu belirterek, "Kızım o saatte ne işi vardı orada?" dedi.

Ayrıca sanığın hasta olduğunu ileri sürdüğü kızıyla sürekli gezdiğini de ifade ettiğini hatırlatan Dursun, geçen duruşmada sunduğu kızına ait ses kaydında evladının evliliği yürütebilmek için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini söyledi.

Ailenin avukatları da tanıkların, bilirkişi raporlarının, sanığın çelişkili ifadelerinin ve delillerin, Erdal Necip S'nin cinayeti işlediğini gösterdiğini ileri sürerek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının savunması sonrası söz alan sanık Erdal Necip S, bilirkişi raporlarını kabul etmeyerek tahliyesini ve beratini istedi.

Verilen ara sonrası mahkeme heyeti, temyiz yolu açık olmak üzere sanığı "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"Bugün bir nebze de olsa kanı yerde kalmadı"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan anne Selma Dursun, alınan karardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün bir nebze de olsa kanı yerde kalmadı. Ben ona inanıyorum. Allah, bizim yanımızda, doğrunun yanındaydı. Evladım 32 yaşında gitti. Eşine güvendi, sevdi. 'Evliliğimi kurtarayım.' diye iyi niyetle gitti. Bütün iyi niyetimizi bunlar suiistimal etti. Kararı saygıyla karşılıyorum. Hak yerini buldu."

Avukat Eyyüp Kaplan ise şüpheye yer olmayacak şekilde doğru karar verildiğinin altını çizerek, Semiha S'nin katilinin cezasız kalmamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Olay

Semiha S, 24 Ocak 2023'te eşiyle gittiği Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde fotoğraf çekmek için çıktığı yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kayalıktan düşerek hayatını kaybetmiş, cenazesi ertesi gün ailesinin yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

Kadının eşi Erdal Necip S, yürütülen soruşturma kapsamında, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak 16 Mayıs'ta tutuklanmıştı.