Yalova'da Gökkuşağı Şöleni

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Yalova semalarındaki gökkuşağı görsel şölen sundu

YALOVA - Yalova'da yağmur sonrasında kent semalarında beliren gökkuşağı görsel şölen sundu.

Yalova'da akşam saatlerinde doğru yağışın ardından semada dev bir gökkuşağı belirdi. Kentin tüm noktalarında görülebilen gökkuşağı, izleyicilerini adeta büyüledi. Oldukça net gözüken gökkuşağını, kentte yaşayan birçok vatandaş cep telefonuyla hem fotoğrafladı hem de videolarını çekti. Gökkuşağının drone ile çekilen videoları ise büyük beğeni topladı.