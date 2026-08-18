Yalova'da Güvenlik Verileri Açıklandı - Son Dakika
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Yalova'da Güvenlik Verileri Açıklandı

Yalova\'da Güvenlik Verileri Açıklandı
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Vali Usta, 2026'nın ilk 6 ayında 724 mal varlığına karşı suç olayının yaşandığını duyurdu.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı.

Usta, düzenlediği basın toplantısında, mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında yılın ilk 6 ayında 724 olay meydana geldiğini belirtti.

Bu olayların 4'ünün otodan hırsızlık, 16'sının motosiklet hırsızlığı, 2'sinin oto hırsızlığı, 89'unun evden, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 15'inin yağma, 336'sının dolandırıcılık, 262'sinin ise diğer suçlardan oluştuğunu aktaran Usta, söz konusu olaylarda aydınlatma oranının yüzde 88 olduğunu ifade etti.

KOM operasyonlarında 9 tutuklama

Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince 116 operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Usta, operasyonlarda 176 kişinin yakalandığını söyledi.

Usta, bu kişilerden 141'inin kolluk ve savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını, adli makamlara sevk edilen 35 kişiden 9'unun tutuklandığını, 26'sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Operasyonlarda silah ve mühimmatın yanı sıra kaçak tütün ve sigara, alkol, elektronik sigara, sahte kimlik ve plaka ile çeşitli kaçak ürünlerin ele geçirildiğini aktaran Usta, ele geçirilenler arasında 2 milyon 112 bin 808 makaron ile 579 kilogram tütün ve nargile tütününün de bulunduğunu kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadelede 90 tutuklama

Usta, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik 79 operasyon düzenlendiğini belirterek, bu operasyonlarda 177 kişinin yakalandığını bildirdi.

Şüphelilerden 90'ının tutuklandığını, 54'ünün adli kontrol şartıyla, 33'ünün ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını aktaran Usta, uyuşturucu kullanımı ve bulundurulmasına yönelik de 308 işlem gerçekleştirildiğini söyledi.

Usta, operasyonlarda 1 kilo 147 gram esrar, 8,5 kilogram skunk, 1 kilo 748 gram sentetik uyuşturucu, 88 kök Hint keneviri, 31 bin 947 sentetik ecza hap, 149 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ve 22 hassas terazi ele geçirildiğini kaydetti.

Motosiklet kazaları uyarısı

Yaz döneminde artış gösteren motosiklet kazalarına da dikkati çeken Usta, 1 Ocak-11 Ağustos tarihleri arasında Yalova'da 715 yaralamalı trafik kazası meydana geldiğini bildirdi.

Usta, bu kazalara toplam 1089 aracın karıştığını belirterek, bunların 502'sinin motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli skuter ve bisiklet türündeki araçlardan oluştuğunu ifade etti.

Motosikletlerin karıştığı yaralamalı trafik kazalarının toplam yaralamalı kazalara oranının Türkiye genelinde yüzde 53 olduğunu aktaran Usta, Yalova'da bu oranın yüzde 62'ye ulaştığını söyledi.

Usta, motosiklet kazalarındaki yaralanmaların toplam yaralanmalara oranının da Türkiye genelinde yüzde 45, Yalova'da ise yüzde 54 olduğunu belirterek, "Yalova olarak bunu hak etmediğimizi düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Güvenlik, Yalova, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Güvenlik Verileri Açıklandı - Son Dakika

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