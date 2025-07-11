Yalova\'da Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.E'nin ormanlık alanda yasa dışı olarak Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Operasyonda, arazide 199 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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