Yalova'da İçme Suyuna Köpük Arttırıcı Atıldığı Tespit Edildi - Son Dakika
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Yalova'da İçme Suyuna Köpük Arttırıcı Atıldığı Tespit Edildi

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Yalova Valiliği, Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda meydana gelen köpüklenme olayında, dereye köpük arttırıcı bir bileşiğin atıldığını açıkladı. Olayla ilgili yapılan soruşturma kapsamında bazı şahıslar gözaltına alındı, iki kişi tutuklandı.

03.02.2025 12:07  Güncelleme: 12:12
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Yalova Valiliği: "Köpük arttırıcı olarak kullanılan bir bileşik atıldığı tespit edilmiştir"

YALOVA - Yalova Valiliği, içme suyu hattında yaşanan "köpüklenme" olayıyla ilgili yapılan araştırmada dereye köpük arttırıcı olarak kullanılan bir bileşiğin atıldığının tespit edildiği bildirdi.

29 Ocak'ta akşam saatlerinde Kadıköy-Kurtköy regülatör havuzunda köpüklenme tespit edilmiş, sonrasında ise kent genelinde tedbir amaçlı yaklaşık 1 gün süresince su kesintisine gidilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili Kurtköy Muhtarı Y.T., muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanı ve aynı zamanda muhtar azaları olan S.A., G.K. ve Ö.B. gözaltına alınmıştı. Yalova Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan G.K., Ö.B. ve N.U. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Y.T. ve S.A. ise Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından hazırlanan raporda alınan numunelerin analizi sonucunda insan sağlığına tehlikeli olan maddelerin tespit edilmesi ve mevcut delil durumları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 185. maddesi uyarınca tutuklama talebiyle Yalova Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Zanlılar suçlamaları reddederken, muhtar Y.T. ile işten çıkarılan eski belediye çalışanı ve aza S.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği, "Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda köpüklenmeye neden olan maddeyi atan şahıslar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak yapılan araştırmada dereye, suyun köpürmesine neden olan bir madde (genellikle temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde köpük arttırıcı olarak kullanılan bir bileşik) atıldığı tespit edilmiştir. Savcılık talimatıyla gözaltında bulunan şahıslardan 2 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli ise serbest bırakılmıştır.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yalova'da İçme Suyuna Köpük Arttırıcı Atıldığı Tespit Edildi - Son Dakika

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