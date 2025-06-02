Yalova'da İnşaat İşçisi Düşerek Ağır Yaralandı

Yalova'da çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Gazipaşa Caddesi'ndeki bir inşatta çalışan Farhad Arap (26), 5. katta bulunduğu sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan işçi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.