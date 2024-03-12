Yalova'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği - Son Dakika
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Yalova'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği

Yalova\'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Etkinliği

Yalova'da, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Vali Hülya Kaya, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında birinci olan öğrenci büyük alkış aldı. Program, Yalova Lisesi Oratoryo, Müzik ve Drama Grubu tarafından hazırlanan oratoryo ile sona erdi.

12.03.2024 15:39  Güncelleme: 15:42
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Yalova'da, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Vali Hülya Kaya, il genelinde çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında birinci olan Çiftlikköy Gazi Abdurrahman İlkokulu öğrencisi Cihangir Yele'nin İstiklal Marşı'nı okuması büyük alkış aldı.

Program, Yalova Lisesi Oratoryo, Müzik ve Drama Grubu tarafından hazırlanan oratoryonun ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği - Son Dakika

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