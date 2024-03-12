Yalova'da, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Vali Hülya Kaya, il genelinde çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
İstiklal Marşı'nı ezbere okuma yarışmasında birinci olan Çiftlikköy Gazi Abdurrahman İlkokulu öğrencisi Cihangir Yele'nin İstiklal Marşı'nı okuması büyük alkış aldı.
Program, Yalova Lisesi Oratoryo, Müzik ve Drama Grubu tarafından hazırlanan oratoryonun ardından sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği - Son Dakika
Kırşehir'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Merkez Yunus Emre Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmada birinci olan öğrenci, para ödülünü kabul etmeyerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı. Okul Müdürü, öğrencinin bu davranışını takdir ederek herkese örnek olması gerektiğini belirtti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 30 kişiye toplamda 192 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 2 işyeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bergama ilçesinde esnafla buluştu ve partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı. Özdağ, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada ülkenin güvenliği ve birliğinin önemine vurgu yaparak uyuşturucuyla mücadele edeceklerini ve sığınmacı politikalarını netleştireceklerini belirtti.
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, R.E.K. idaresindeki hafif ticari araç ile F.G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.K. yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü F.G, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İhsaniye Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu. Yaklaşık 2 bin kişi bir araya gelerek oruç açtı.
Kars Valiliği koordinasyonunda, Belediye Zabıta Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler, Ramazan ayı dolayısıyla kasaplar ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi'nin Nihal-İsmail Akçura Aşevi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunuyor. Aşevi, hazırlanan yemekleri evlere servis ederek vatandaşlara teslim ediyor.
Niğde'de hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi. Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için empati yapmanın önemine vurgu yaptı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Bardakçı Vakfı Kurucusu Ali Kaynar da engellilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Albay Şenduran'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, çocukların semt sahası isteğini olumlu karşıladı. Lalapaşa ilçesindeki köylerde altyapı çalışmaları tamamlandı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
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