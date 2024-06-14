Yalova'da Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

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Yalova'da, jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Binici'nin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu.

Albay Süleyman Terk'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşması, öğrencilerin şiirlerini okuması, halk oyunları ve Jandarma Komando Birliği gösterileriyle devam eden program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve jandarma stantlarının gezilmesiyle sona erdi.

Törene, Vali Yardımcısı Aziz Mercan, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.