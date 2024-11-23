Yalova\'da Kar Yağışı Sonrası Tuzlama ve Elektrik Kesintisi

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KARAYOLLARI EKİPLERİ TUZLAMA ÇALISMASI YAPIYOR

Yalova'da fırtına ve sağanağın yerini kara bırakmasıyla Karayolları ekipleri de teyakkuza geçti. Özellikle Süpürgelik mevkisinde etkili olan kar nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yollarda tuzlama çalışması başlattı.

ELEKTRİK KABLOSU KOPTU

Süpürgelik mevkisinde bulunan bir elektrik direğinin kablosu da yoğun kar yağışı nedeniyle koptu. Yol üzerine düşen kablo bir süre kıvılcım çıkarırken, ihbarla bölgeye sevk edilen UEDAŞ ekipleri, enerjisini kestikleri kabloyu yoldan kaldırdı.

Zehra BAYKAL/ YALOVA,