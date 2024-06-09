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Yalova'da kimliğini unutan öğrencinin yardımına jandarma yetişti

YALOVA - Yalova'da ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci gün oturumları başladı. Kentteki bir okulda kimliğini evde unutan öğrencinin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Kız öğrencinin kimliği motosikletle evine gidilerek alındı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen YKS'nin yapıldığı okullarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Yalova'da 30 sınav merkezinde 10 binin üzerinde öğrencinin sınav heyecanı bugün de devam etti. Öğrenciler okullara girdikten sonra önce polisler tarafından aranarak salonlara alındı. Saat 10.00 itibarıyla okul bahçesindeki veliler dışarı çıkarılarak okul girişleri kapandı. Yalova Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi'nde sınava giren bir öğrenci kimliğini yanında getirmediğini fark etti. Öğrenci jandarmanın motosikletli ekiplerinden yardım istedi. Jandarmanın motosikletine binen genç kız evine giderek kimliğini aldı. Jandarma ekipleri daha sonra öğrenciyi okula getirerek sınava yetiştirdi.