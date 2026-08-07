Yalova'da Meyve Suyu Tesisi Açıldı - Son Dakika
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Yalova'da Meyve Suyu Tesisi Açıldı

Yalova\'da Meyve Suyu Tesisi Açıldı
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Yalova Meyve Suyu Üretim Tesisi, aronya meyvesinin katma değerli ürünlerine dönüşümünü sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde kurulan Yalova Meyve Suyu Üretim Tesisi, coğrafi işaretli Yalova aronyasının katma değerli ürünlere dönüştürülmesine katkı sağlıyor.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde 2024 yılında hizmete giren Yalova Meyve Suyu Üretim Tesisi, başta aronya olmak üzere üzümsü meyveleri işleyerek üreticilerin ürünlerini daha yüksek katma değerle pazara sunmasına imkan tanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının SOGEP kapsamında 3 milyon 991 bin lira desteğiyle 2024 yılında hayata geçirilen Yalova Meyve Suyu Üretim Tesisi'nde yıllık yaklaşık 50 ton Yalova aronyası işleniyor. Meyvenin suyunun yanı sıra unu, çayı ve sirkesi de üretiliyor.

İkinci etap yatırımla tesisin tam otomasyona geçirilmesi ve yıllık işleme kapasitesinin yaklaşık 50 tondan 150 tona çıkarılması hedefleniyor.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Halil İbrahim Tuzlacı, AA muhabirine, merkezde 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili alan Yalova aronyası üzerine uzun yıllardır çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) projeyi desteklediğini hatırlatan Tuzlacı, şöyle konuştu:

"Proje sayesinde üzümsü meyveler üretim tesisimiz kuruldu. Tesisimiz sadece Yalova özelinde değil Türkiye genelinde de üzümsü meyvelerle ilgili birçok üreticiye katkı sundu. Bu anlamda da ciddi üretim faaliyetleri gerçekleştirdi. Bununla ilgili 2024 ve 2025 yıllarında 50 tona yakın ürün işlendi. Bu sadece enstitümüzün ürettiği ürünler değil, üreticilerimizin de katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi açısından önemli bir katkısını oluşturmuş olduk. Tarımsal üretim anlamında bu meyvenin sanayiye işlenebilirliği, katma değerli ürüne dönüştürülmesi açısından önemli bir ivme kazandırmış olduk."

Tuzlacı, projenin ikinci aşamasında tesisi tam otomasyonlu hale getirip üretim kapasitesini artıracaklarını kaydetti.

Tesiste sıfır atık yaklaşımıyla üretim yapılıyor???????

Tesisin proje koordinatörü Dr. Aysun Öztürk ise aronya meyvesinin yalnızca meyve suyu olarak değil, işleme sonrası ortaya çıkan posasının da değerlendirildiğini anlattı.

Posaların kurutularak aronya unu, çayı ve sirkesi üretiminde kullanıldığını dile getiren Öztürk, böylece sıfır atık yaklaşımına katkı sağlandığını söyledi.

Öztürk, 2024 yılında yaklaşık 19 ton, 2025 yılında ise yaklaşık 30 ton aronyanın tesiste işlendiğini belirterek, ikinci etap yatırımıyla günlük işleme kapasitesinin yaklaşık 1 tondan 4-5 tona çıkarılmasının planlandığını ifade etti.

Aronyanın yüksek antioksidan içeriği nedeniyle ilgi gördüğünü dile getiren Öztürk, aşırı tüketimden kaçınılmasını önererek, özellikle yoğun meyve suyu ürünlerinin ölçülü tüketilmesinin uygun olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Teknoloji, Yalova, Güncel, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Meyve Suyu Tesisi Açıldı - Son Dakika

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