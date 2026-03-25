Yalova'da Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
Yalova'da Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı

Yalova\'da Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı
25.03.2026 10:33
Yalova'da işçileri taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yalova'da işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Ş.U. (66) idaresindeki 77 ADC 754 plakalı işçi taşıyan midibüs, Bursa-Yalova kara yolu Paşakent mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, midibüsteki Gülcan U'nun (57) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 20 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Usta, yaptığı açıklamada, Gemlik'teki bir tekstil firmasında çalışan 21 kişiyi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine taşıyan midibüsün yan yatması neticesinde trafik kazası gerçekleştiğini söyledi.

Kazada bir kadın çalışanın vefat ettiğini belirten Usta, "20 yaralımız var ama 20 yaralıdan 8'i hafif yaralı, 12 yaralı da ayakta tedaviyle normal hayatına dönen vatandaşlarımız. Yaralılardan 8'i devlet, 12'si özel hastanelerde tedavileri devam ediyor. Yeşil alandakilerin bir sıkıntısı yok." dedi.

Usta, kazayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yalova'da Midibüs Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
