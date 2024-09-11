Yalova'da mirasçılar 13 yıllık hukuk mücadelesinde önemli aşama kaydetti - Son Dakika
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Yalova'da mirasçılar 13 yıllık hukuk mücadelesinde önemli aşama kaydetti

Yalova\'da mirasçılar 13 yıllık hukuk mücadelesinde önemli aşama kaydetti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bulunan 300 dönüm arazinin büyük dedelere ait olduğu 13 yıl süren hukuk mücadelesi sonucunda belirlendi. Mirasçılar, Osmanlı döneminden kalma tapular ve arşivlerdeki belgelerle miraslarını ispat etti ve 54 mirasçının hakkının bulunduğu tescil edildi. Arazilerle ilgili tedbir kararları alınacak.

11.09.2024 10:47
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ayrı yerlerde bulunan yaklaşık 300 dönüm arazinin büyük dedelerine ait olduğuna ilişkin 13 yıl önce hukuk mücadelesi başlatan mirasçılar, önemli aşama kaydetti.

Mirasçılardan Selma Turakine, gazetecilere, söz konusu arazilerin resmi kayıtlara göre 1911 yılında dedeleri Elmirza Otar'a ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

Bu arazilerle ilgili tespit ve tedbir konulması için hukuki işlemleri başlattıklarını belirten Turakine, Osmanlı döneminden kalma tapular ve arşivlerde büyük dedelerine ait olduğunu belirlediklerini, onun 3 erkek, 2 kız çocuğunun torunları olarak 54 mirasçının hakkının bulunduğunu anlattı.

Turakine, Otar'ın mirasını erkek çocuklarına bıraktığını, 13 yıllık davanın ardından kız çocuklarının soyundan gelenlerin de varis olduğunun tescil edildiğini dile getirerek, "Dedemizin aslında 5 çocuğu vardı ama biri kayıp olarak ilan edildi. 4 çocuktan şu anda 54 mirasçı var. Çocukları zaten yaşamıyor. Çocuklarının çocukları, torunları da öldü. Biz torunlarının çocukları olarak mirasçıyız." dedi.

Arazilerden birinin 79 dönüm büyüklüğe sahip olduğunu aktaran Turakine, "2000 yılından sonra alan bu boş. Depremzedeler bir süre misafir edildi. Sonrasında da şu anda virane şeklinde. Biz de davayı açtıktan sonra kendimizi ispat edemediğimiz için herhangi bir tedbirde bulunamamıştık. Şimdi tedbir kararları çıkarılacak. Dedemize ait ne kadar ve nerede taşınmaz varsa hepsini gereken devlet kararıyla tedbir aldıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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