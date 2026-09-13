Yalova\'da motosikletli sürücü ters yönde ilerledi, o anlar cep telefonuyla görüntülendi

YALOVA'da bir sürücünün kara yolunda motosikletiyle ters yönde ilerlediği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Yalova-İzmit kara yolu Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, Adliye Kavşağı'na kadar ters yönde ilerledi. Trafikte tehlike yaratan sürücü, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.