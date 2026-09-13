Yalova'da motosikletli sürücü ters yönde ilerledi, o anlar cep telefonuyla görüntülendi
Yalova-İzmit kara yolu Dörtyol mevkisinde bir motosiklet sürücüsü, Adliye Kavşağı'na kadar ters yönde ilerledi. Trafikte tehlike yaratan o anlar, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
YALOVA'da bir sürücünün kara yolunda motosikletiyle ters yönde ilerlediği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, Yalova-İzmit kara yolu Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, Adliye Kavşağı'na kadar ters yönde ilerledi. Trafikte tehlike yaratan sürücü, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Kaynak: DHA
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