Yalova\'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

18.02.2026 21:09
Yalova'da yapılan operasyonda 12 şüpheliden 9'u tutuklandı, 22 milyon liralık dolandırıcılık tespit edildi.

Yalova'da jandarma ekiplerinin bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Yalova merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Bitlis'te tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, incelemeler sonucunda toplamda 22 milyon lira dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

Operasyonlarda, Ankara'da U.İ, İstanbul'da B.Ö, İ.T, M.S, M.A, C.T, Kocaeli'nde Y.Ö.Y, Y.A, Manisa'da B.G, İ.Ç. ve Bitlis'te M.G, A.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, U.İ, M.A. ve C.T. ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik titiz çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Yalova merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Bitlis'te düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 22 milyon lira tutarında dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 3 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır. Vatandaşlarımızın alın terini hedef alan bu tür suç örgütlerine karşı devletimizin tüm imkanlarıyla mücadele ettiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bu başarılı operasyonu koordine eden Yalova İl Jandarma Komutanlığımıza ve süreci titizlikle yürüten Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum. Yalova'da huzur ve güvenliğin temini için her türlü suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
