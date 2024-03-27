- Yalova'da "öğrenmenin yaşı yok" diyen kadınlar artık okur-yazar
YALOVA - Yalova Belediyesi'nin açtığı okuma yazma kursuna katılan ve yaşları 30 ile 76 arasında değişen 50 kadın 'öğrenmenin yaşı yok' sözünü bir kez daha hatırlattı. Okuma yazmayı öğrenen kursiyerler yazdıkları mektupları Başkan Mustafa Tutuk'a takdim etti.
Yalova Belediyesi'nin okuma yazma kursları bu sene kadınlar tarafından büyük ilgi gördü. Bayraktepe Mahallesi YASMEK merkezlerinde bugüne kadar yapılan kayıtlarda artış yaşandı. Geçen yıl 9 kişinin gittiği kurslara bu yıl toplam 50 kadın kursiyer katıldı. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, kursu eşi Gökçen Tutuk ile ziyaret etti. Ziyarette kadınlar talep ve duygularını kale aldıkları mektupları Başkan Tutuk'a illetti. Başkan Tutuk da okuma ve yazmayı öğrenen kursiyerlere kitap hediye etti.
Kurslarla ilgili bilgi veren Başkan Tutuk, Yalova genelinde gerçekleştirdikleri 30 kursa 583 kursiyerin katıldığını anlattı. Her mahallede YASMEK kurslarının devam ettiğini anlatan Tutuk, "İçinde okuma yazma, nakış, giyim, dikim, Kuran-ı Kerim kurslarımız var. Bu şekilde belediyemizin hizmetleri halkımıza devam ediyor. Okuma yazma kursumuzda en büyük öğrencimiz 76 yaşında. Çok mutlu oldum kendilerini gördüm. Gerçekten de o kadar güzel yazıp okuyorlar ki, şu anda kendileri de çok mutlu. Kendileri bana birer mektup yazmış. Taleplerini veya duygu ve düşüncelerini iletiyor. Ben de mektupların tamamını aldım ilk fırsatta tek tek okuyup kendilerine cevap vereceğim. Ben de mektupla cevap vermek istiyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Burada önemli olan 50'ye yakın okuma yazma bilmeyen büyüklerimizin şuan harika bir şekilde okuyup yazdıklarını gördüm" dedi.
Başkan Tutuk, kursu tamamlayan kadınların bir sonraki hedef olarak bilgisayar kursuna katılabileceğini söyledi.
Öğretmen Buse Taşdemir ise okuma yazma kursuna büyük ilginin olduğunu ifade etti. Taşdemir, gündelik işlerini yaparken okuma yazmayı bilmedikleri için başkalarından destek almak zorunda kalan kadınların artık kendilerine daha çok güvendiklerini belirtti.
"Her ihtiyacımızı gideriyoruz Allah'a şükür"
Kursiyerlerden 76 yaşındaki İsminaz Yücetaş ise evde sıkıldığı için kursa katıldığını belirterek, "Hem gidip okuyayım hem de yazayım güzel olur dedim. Toplum içine de girmiş oluruz. Çok da memnun kaldık. Allah razı olsun Belediye Başkanımızdan bu kursları açtığı için. Çok memnun kaldık. Bir çok avantajı oluyor. Bir minibüse binerken, bakkala giderken her ihtiyacımızı gideriyoruz Allah'a şükür. Onun için memnunuz. 7'den 70'e kadar öğrensinler. Evde boş oturuncaya kadar öğrenmek güzel bir şey, kimseye muhtaç olmadan. Torunlarımdan doktor var, öğretmen var. Ben geri kalmışım. Defterimi gösteriyorum hepsi mutlu oluyor" ifadesini kullandı.
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