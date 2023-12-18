Yalova\'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Yalova-İzmit kara yolu Kaytazdere beldesi ışıklarında sürücü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki arsada bulunan çitlere çarparak durabildi. Bölgeye sevk edilen Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin çıkardığı yaralılar, 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı belirtildi.
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